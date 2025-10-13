Ataşehir Belediyesi'nden okul kantinlerine sıkı denetim

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimini sağlamak amacıyla okul kantinlerinde denetimlere devam ediyor.

Ataşehir Belediyesi, ilçe genelindeki okullarda hijyen, ürün kalitesi ve gıda güvenliği açısından kontroller gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Cemile Besler Ortaokulu, Kadriye Faik Koparan Ortaokulu, Necati Bey İlköğretim Okulu ve Dilek Sabancı Özel Eğitim Okulu’nun kantinleri denetlendi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve gıda mühendisleri eşliğinde gerçekleştirilen denetimlerde; ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, fiyat etiketleri, çalışma ruhsatları ve çalışanların kişisel hijyen durumları incelendi. Özellikle çocukların sağlığını tehdit edebilecek ambalajsız ürünler ve gazlı içecekler konusunda kantin işletmecilerine uyarılarda bulunuldu.

Ekiplerin denetimi sonrasında eksik görülen hususlarla ilgili tutanaklar düzenlendi, mevzuata aykırı uygulamalar için gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Ekipler, kantinlerin yalnızca kar amacıyla değil, aynı zamanda çocukların gelişimine katkı sağlayacak sağlıklı besinler sunması gerektiğinin de altını çizdi.

Eğitim kurumlarında güvenli gıda erişiminin sağlanması için denetimler, periyodik olarak sürdürülecek.