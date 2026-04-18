Ataşehir Belediyesi'ne gece yarısı operasyonu: Onursal Adıgüzel gözaltına alındı

Ataşehir Belediyesi'ne yönelik gece yarısı operasyonu gerçekleştirildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de bulunduğu 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Operasyon kapsamında şu ana kadar Adıgüzel ile birlikte belediye başkan yardımcıları ve birim amirlerinin de aralarında olduğu 18 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, operasyona “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” gibi suçlamaların gerekçe yapıldığı ileri sürüldü. İmar ve iskan işlemlerine yönelik ihbarlar üzerine başlatıldığı savunulan soruşturmada, belediye yetkililerinin rüşvet karşılığı işlem yaptığı iddia edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2025/256622 sayılı soruşturma kapsamında; Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personellerinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine şüpheliler hakkında “Rüşvet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Üye Olma ile İhaleye Fesat Karıştırma” suçlarından soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma sürecinde; şüphelilere ait MASAK raporları ve HTS kayıtları temin edilmiş, iskan ve yapı ruhsatı işlemlerinde rüşvet karşılığı işlem yapıldığına dair bulgulara ulaşılmıştır. Bu kapsamda gerekli teknik çalışmalar yürütülmüş, tanık ve mağdur beyanları alınmış, şüphelilerin ifadelerine başvurulmuştur. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde suçun unsurları ve organizasyon yapısı detaylı şekilde tespit edilmiştir.