Ataşehir Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel dahil 18 gözaltı

Ataşehir Belediyesi'ne yönelik gece yarısı operasyonu gerçekleştirildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de bulunduğu 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Operasyon kapsamında şu ana kadar Adıgüzel ile birlikte belediye başkan yardımcıları ve birim amirlerinin de aralarında olduğu 18 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

HAKKINDA GÖZALTI KARARI ÇIKARILAN İSİMLER

Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 19 isim ise şöyle:

Onursal Adıgüzel – Ataşehir Belediye Başkanı





Birkan Birol Yıldız – Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı





Oğuz Kaya – Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı





Orhan Aydoğdu – Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı





Mürteza Kutluk – Ataşehir Belediyesi Mali İşler Müdürü





Alpay Arslan – Ataşehir Özel Kalem Müdürü





Aysun Gökçen – Ataşehir Yapı Kontrol Müdürü





Basri Onur Dedetaş – Ataşehir Ruhsat ve Denetim Müdürü





Aslı Sevinç Afat – Ataşehir Belediyesi Mimar





Nimet Karademir – Ataşehir Plan Proje Müdürü





Gülbin Ergünay – Ataşehir Belediyesi İmar Ruhsat Müdürü





Mehmet Yılmaz – Ataşehir Zabıta Komiser Yardımcısı





Çağlar Kaya – Birkan Birol Yıldız Şoförü





Doğancan Topal – Onursal Adıgüzel Şoförü





Ezgi Nur Yılmaz – Yapı İmar Müdürü





Cengiz Gündoğan – Ataşehir Belediye Çalışanı





Mesut Bayram – BAO Yapı Ltd. Şti.





Fatih Velioğlu – Proce Mimarlık





Haydar Battal – Belediye Çalışanı





BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, operasyona “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” gibi suçlamaların gerekçe yapıldığı ileri sürüldü. İmar ve iskan işlemlerine yönelik ihbarlar üzerine başlatıldığı savunulan soruşturmada, belediye yetkililerinin rüşvet karşılığı işlem yaptığı iddia edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2025/256622 sayılı soruşturma kapsamında; Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personellerinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine şüpheliler hakkında “Rüşvet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Üye Olma ile İhaleye Fesat Karıştırma” suçlarından soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma sürecinde; şüphelilere ait MASAK raporları ve HTS kayıtları temin edilmiş, iskan ve yapı ruhsatı işlemlerinde rüşvet karşılığı işlem yapıldığına dair bulgulara ulaşılmıştır. Bu kapsamda gerekli teknik çalışmalar yürütülmüş, tanık ve mağdur beyanları alınmış, şüphelilerin ifadelerine başvurulmuştur. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde suçun unsurları ve organizasyon yapısı detaylı şekilde tespit edilmiştir.

CHP İLÇE BAŞKANLIĞI TOPLANTISINDAN SAATLER SONRA OPERASYON

Ataşehir Belediyesi’ne yönelik operasyon, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de katıldığı CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı örgüt toplantısından saatler sonra gerçekleşti.

Toplantıyla ilgili Onursal Adıgüzel sosyal medya paylaşımında bulunarak "İl Başkanımız Özgür Çelik’in katılımıyla gerçekleştirdiğimiz örgüt toplantımızda, göreve geldiğimiz günden bu yana geçen iki yılda yaptığımız çalışmaları ve gelecek projelerimizi yol arkadaşlarımızla paylaştım. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da yaptığımız hizmetlerle Ataşehirli komşularımızın hayatına dokunmaya ve tüm komşularımızın takdirini kazanmak için çok çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da yaptığımız hizmetlerle… pic.twitter.com/CJfEd1t5SK — Onursal Adıgüzel (@onursaladiguzel) April 17, 2026

Özgür Çelik ise toplantı ardından X hesabından yaptığı paylaşımda "Birbirimize mücadeleyle, emekle bağlı çok güçlü bir aileyiz. İlçe Başkanımız Atakan Anıl Dizdaroğlu ve Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel’in ev sahipliğinde, yol arkadaşlarımızla birlikte Ataşehir’de örgütümüzle buluştuk" demişti.