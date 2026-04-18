Ataşehir Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'den ilk açıklama

İstanbul'da CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 20 kişi gözaltına alındı.

Gözaltındaki Adıgüzel sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

Adıgüzel, "Bu yaşadıklarımız tamamen siyasidir ve itibar suikastıdır. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak ve biz tekrar buluşacağız" dedi.

"ER YA DA GEÇ BULUŞACAĞIZ"

Adıgüzel'in açıklamasının tamamı şöyle:

"Sevgili Ataşehirli komşularım,

Göreve geldiğim ilk günden bugüne Ataşehirimizin çocukları, gençleri, kadınları, ileri yaşta büyükleri için kamucu belediyecilik anlayışıyla gece gündüz çalıştım.

Bugün Atatürk Kütüphanemiz gençlere kapılarını açacaktı ve ben bugün gençlerle birlikte ilk gün heyecanını yaşayacaktım,

Haksız, hukuksuz yere gözaltında tutulan diğer arkadaşlarım gibi çeşitli iftiralarla bugün sizlerden uzaktayım. Ataşehirli komşularım beni çok iyi tanır. Bu yaşadıklarımız tamamen siyasidir ve itibar suikastıdır.

Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak ve biz tekrar buluşacağız."

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personelinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine "rüşvet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Gece saatlerinde İstanbul'da 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Belediye binasında arama yapıldı

İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlenen adresler arasında Ataşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası da bulunuyor.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 18 kişiden bazıları sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi.

20 KİŞİ GÖZALTINDA

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in yanı sıra gözaltına alınan kişiler şu şekilde:

Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Oğuz Kaya, Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Orhan Aydoğdu, Ataşehir Belediyesi Mali İşler Müdürü Mürteza Kutluk, Ataşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Alpay Arslan, Ataşehir Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Aysun Gökçen, Ataşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Basri Onur Dedetaş, Ataşehir Belediyesi Plan Proje Müdürü Nimet Karademir, Ataşehir Belediyesi İmar Ruhsat Müdürü Gülbin Ergünay, Ataşehir Belediyesi Yapı İmar Müdürü Ezgi Nur Yılmaz, Ataşehir Belediyesi Mimar Aslı Sevinç Afat, Ataşehir Belediyesi Zabıta Komiser Yardımcısı Mehmet Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız'ın şoförü Çağlar Kaya, Onursal Adıgüzel'in şoförü Doğancan Topal, bir yapı şirketinden Mesut Bayram, bir mimarlık firmasında Fatih Velioğlu, belediye çalışanı Haydar Battal, bir yapı şirketinden Murat Gerger