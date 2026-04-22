Ataşehir Belediyesi soruşturması: 9 kişi tutuklandı, 10 kişi için işlemler sürüyor

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP'li belediyelere yönelik son operasyonlarda gözaltına alınan, dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen ve dün akşam 21.00 sıralarında tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkan 19 kişiden, 9 hakkında tutuklama kararı verildiğini, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de aralarında bulunduğu 10 kişinin ise sorgu işlemlerinin devam ettiğini söyledi.

Gözaltındaki isimlerin 4.Sulh Ceza Hakimliği ve 8. Sulh Ceza Hakimliği olmak üzere farklı hakimlikler tarafından sorgulandığını aktaran Tanal şöyle konuştu:

"ARKADAŞLARIMIZ AÇ, SUSUZ, PERİŞAN BEKLİYORLAR?"

“Davanın konusu aynı, tarafları aynı delilleri aynı; 2 ayrı mahkemede soruşturmanın yapılması adil yargılama ilkesini ihlaldir. Bu bir bütündür; eğer gerçekten amacınız maddi gerçeğe ulaşmaksa buz dağının kütlesini parçalara bölerek ayrı yargıçlar tarafından bakılması dosyanın bütünlüğüne, adil yargılama ilkesine aykırıdır. Kaldı ki, aynı dosyada, şirketlerle ilgili bazı kişilerin ifadeleri dün alındı. Diğer arkadaşlarımızın ifadeleri bugün alındı. Neden onlar Vatan Emniyette bekletilmeden ifadeleri dün alındı da bu arkadaşlarımız sabahtan itibaren burada aç, susuz, perişan bekliyorlar? 1 gün bitti, ertesi günün sabahın 3’üne geliyoruz.

"BU MUHALİFLERİ YOK ETME HUKUKUDUR"

Bu yasak sorgu yöntemidir, yasak soruşturma yöntemidir, yasak ifade alma yöntemidir. Kişileri bitkin, yorgun, aç, susuz bırakarak ifade alınması adil bir yargılama değil. Bunun adı düşman ceza hukukudur... Basın adliyenin içerisine alınmıyorsa orada bir şeffaflık yoktur. Duruşma salonuna girebilmek için de 4 tane bariyerden geçiyorsunuz. 12 Eylül darbesinde adliyenin içerisinde böyle bariyerler yoktu. Ve içerde nereden bakarsanız 250-300 polis var. Yazık günahtır; böyle bir ortamda, silahların gölgesinde yapılan yargılama adil değil. Onun için, burada hukukun kırıntısı yok. Burada uygulanan bir düşman ceza hukukudur, muhalifleri yok etme hukukudur. Bu ülkede ancak seçimle, yapılacak olan ilk erken seçimle nasıl Macaristan o kötü gidişatı durdurduysa, Türkiye de bu kötü gidişatı ancak seçimle temizleyecek."

"DEVLET AVUKATA PUSU KURAMAZ"

Savcılık işlemlerinin sona erdiği 21.00 sıralarında avukatlar, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de arasında bulunduğu tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 19 kişi hakkındaki sevk yazısının kendileriyle paylaşılmadığını belirterek duruma tepki gösterdi. İlerleyen saatlerde ise avukatlar yapılan görüşmenin sonucunda sevk yazılarının kendilerine verilmesi yönünde karar alındığını aktardı. Tanal, sevk yazılarının avukatlara verilmemesine ilişkin de, “Avukattan bir şey kaçıramazsınız. Avukattan kaçırılan her şey savunmayı etkiler. Devlet avukata pusu kuramaz. ‘Sevk yazısını avukattan gizleyeceğim, ona göre açıklama yapmasın’, bu pusu kurmak demektir. En doğal insan hakkı savunmasını yapabilmedir. Silahların eşitliği ilkesi var. Savcı, emniyet hangi evrağa ulaşıyorsa, avukat da aynı evrağa ulaşabilmeli. Siz avukattan duruşma evrakını gizleyemezsiniz, bu bir suçtur. Hakim ve Savılar Kurulu’nu göreve davet ediyorum” şeklinde konuştu.