Ataşehir Belediyesi soruşturması: Onursal Adıgüzel'in de aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklandı

CHP'li belediyelere yönelik son operasyonlarda gözaltına alınan aralarında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de bulunduğu 19 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Tutuklama kararına ilişkin açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel ve belediye emekçileri; husumet güden birisinin, kıskaca alınan bir iş insanının ve bir sosyal medya trolünün iftiraları ile tutuklandı" ifadelerini kullandı.

Çelik şunları kaydetti:

"Saat sabah 06:30. Yol arkadaşlarımız, dört gün Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde, 24 saat de Kartal Adliyesi’nde psikolojik işkenceye maruz bırakıldılar. Savcılık sevk yazısı ve avukatlara görüş izni verilmediği için ifadeler bu saate kadar uzadı. Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel ve belediye emekçileri; husumet güden birisinin, kıskaca alınan bir iş insanının ve bir sosyal medya trolünün iftiraları ile tutuklandı. Onursal Adıgüzel Ataşehir'in rekor oyla seçilmiş başkanıdır. Bugünkü tutuklama kararı, halk iradesine dönük sürmekte olan ve direndiğimiz darbe girişiminin bir parçasıdır. Tüm Türkiye, halkın iradesine açıktan savaş açıldığını görmelidir. Sadece CHP'li belediyelere ve muhaliflere karşı çalışan siyasallaşmış bir yargı kliği, bir avuç azınlık iktidarını sürdürsün diye hukuku katletmektedir. Herkes bilsin ki, iktidar yürüyüşümüz sürecek! Zulme karşı direnişimiz sürecek! Adalet mücadelemiz sürecek! Çok denediler ama 103 yıldır kimse ne partimizi, ne ülkemizi, ne halkımızı teslim alamadı. Bundan sonra da teslim alamayacak!"

GECE YARISI OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

CHP'li belediyelere yönelik son operasyonlar kapsamında Ataşehir Belediyesi'ne de cuma gece yarısı operasyon düzenlenmişti.

"İhaleye fesat karıştırma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet" iddialarıyla düzenlenen operasyonda Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de arasında bulunduğu 20 isim bu sabah Vatan Caddesi'ndeki emniyet binasından sağlık kontrolüne götürüldü. Ardından da Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Gözaltındaki isimlerin savcılık ifadelerinin alınmasına ise öğle saatlerinde başlandı.

SAVCILIK İŞLEMLERİ YAKLAŞIK 11 SAAT SÜRDÜ

Savcılık işlemleri yaklaşık 11 saat sürerken 21.00 sıralarında 1 kişi hariç 19 kişinin tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildiği duyuruldu.

Tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen isimler arasında bulunan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'e "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlaması yöneltildiği öğrenildi.

19'unun tutuklama 1 kişinin ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildiği kişilerin listesi şöyleydi:

"Başkan Yardımcısı Oğuz Kaya, Başkan Yardımcısı Orhan Aydoğdu, Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız, Mali İşler Müdürü Mürteza Kutluk, Özel Kalem Müdürü Alpay Arslan, Yapı Kontrol Müdürü Aysun Gökçen, Ruhsat ve Denetim Müdürü Basri Onur Dedetaş, Plan Proje Müdürü Nimet Karademir, İmar Ruhsat Müdürü Gülbin Ergünay, Yapı İmar Müdürü Ezgi Nur Yılmaz, mimar Aslı Sevinç Afat, zabıta komiser yardımcısı Mehmet Yılmaz, Birkan Birol Yıldız'ın şoförü Çağlar Kaya, Onursal Adıgüzel'in şoförü Doğancan Topal, bir yapı şirketinden Mesut Bayram, bir mimarlık firmasından Fatih Velioğlu, belediye çalışanı Haydar Battal, bir yapı şirketinden Murat Gerger ve Cengiz Gündoğan."

AVUKATLARDAN TEPKİ

CHP avukatları Çağlar Çağlayan, Emre Telci ve diğer hukukçu isimler sevk yazısının gösterilmemesine tepki gösterdi. Telci, "Bunun adı net bir şekilde adil yargılanma hakkının ihlalidir! Savunma hakkının ihlalidir! Açık bir keyfi yönetimdir! Şahsım adına tutuklamaya sevk yazısını görmeden, müvekkilimle görüşmeden göstermelik bir sulh ceza sorgusuna girmeyi reddediyorum" dedi.

İlerleyen saatlerde görüşmeler sonucunda uygulamadan vazgeçildi. Avukatlar da hakimlik sorusuna girmeye başladı.

19 İSME DE TUTUKLAMA

06.30 sıralarında da Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Böylece yaklaşık 20 saat süren bir adliye sürecinden sonra toplam tutuklu sayısı 19'a yükseldi.