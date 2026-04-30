Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekili belli oldu

Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in yerine geçecek başkanvekili belli oldu. Belediye Meclisi'nde yapılan seçim sonucunda Ataşehir Belediye Başkanvekili CHP’nin adayı Murat Güneş oldu.

  • 30.04.2026 11:14
  • Güncelleme: 30.04.2026 12:48
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA

CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen operasyonlarda 22 Nisan'da tutuklanan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in yerine vekaleten başkanlık görevini yürütecek isim belli oldu.

Belediye meclisinde yapılan başkanvekili seçimini CHP'nin adayı Murat Güneş kazandı.

ÜÇÜNCÜ TURDA BİTTİ

İlk turda 36 oy kullanıldı. CHP'nin adayı Murat Güneş 23, AKP'nin adayı Serdar Orhan 12 oy aldı. İkinci turda da 36 oy kullanıldı. İkinci turda Murat Güneş 22, Serdar Orhan 13 oy aldı. Seçim üçüncü tura kaldı.

Üçüncü tur seçiminde taraflar arasında gerginlik çıktı. Üçüncü turda da 22 oy alan CHP'nin adayı Murat Güneş, Ataşehir Belediye Başkanvekili seçildi.

ÇOĞUNLUK CHP'DE

Ataşehir'de belediye meclisinde CHP'nin 26 üyesi bulunuyor. Cumhur İttifakı’nın ise toplam 12 üyesi var.

Onursal Adıgüzel'in de aralarında bulunduğu 19 kişi, 22 Nisan'da tutuklanmıştı. Adıgüzel, aynı gün İçişleri Bakanlığı tarafından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

