Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekili seçimi yapılıyor

CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından başkanvekilini belirlemek için belediye meclisinde seçim yapılıyor. Belediye meclisindeki üye sayılarında CHP'nin üstünlüğü bulunuyor.

  • 30.04.2026 11:14
  • Giriş: 30.04.2026 11:14
  • Güncelleme: 30.04.2026 11:24
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA

CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen operasyonlarda 22 Nisan'da tutuklanan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in yerine vekaleten başkanlık görevini yürütecek isim seçiliyor.

Seçimde oylama işlemi tamamlandı, sayımın ardından Ataşehir Belediye Başkanvekili belli olacak.

ÇOĞUNLUK CHP'DE

Ataşehir'de belediye meclisinde CHP'nin 26 üyesi bulunuyor. Cumhur İttifakı’nın ise toplam 12 üyesi var.

Başkanvekili seçimi için CHP'nin adayı Murat Güneş, AKP'nin adayı ise Serdar Orhan oldu.

Onursal Adıgüzel'in de aralarında bulunduğu 19 kişi, 22 Nisan'da tutuklanmıştı. Adıgüzel, aynı gün İçişleri Bakanlığı tarafından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

