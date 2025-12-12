Ataşehir Belediyesi’nden 600 günde 100 proje

(İSTANBUL)- Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, göreve gelişinden bu yana geçen 600 günü aşkın sürede ilçede yürütülen çalışmalar, hayata geçirilen projeler ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi verdi. Adıgüzel, Ataşehir Belediyesi'nin bu süreçte 100’den fazla proje ve hizmeti tamamladığını dile getirdi.

Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, göreve geldiği günden bu yana ilçede hayata geçirilen sosyal destek, altyapı, kültür-sanat, çevre ve afet yönetimi gibi hizmetlerle ilgili bilgi verdi. Belediye, aşevini yenileyerek kapasitesini artırdı ve bin 500 öğrenciye toplam 262 bin 500 öğün beslenme desteği sağladı. Ayrıca bin öğrenciye kırtasiye desteği verilirken, ücretsiz çamaşırhane hizmeti de başlatıldı. İlçedeki sekiz okula su arıtma cihazı yerleştirildi, evde temizlik hizmetinden 104 hane, evde kuaförlük hizmetinden ise 3 bin 8 vatandaş faydalandı. Yeni hizmete sunulan Duyu Bütünleme Merkezi ve Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi ile özel gereksinimli bireylere yönelik hizmetler genişletildi.

Çocuklara yönelik yatırımlar kapsamında yeni adımlar atan belediye, Yuvamız Ataşehir Çocuk Etkinlik Merkezi’nin temelini attı ve Ferdi Zeyrek’in adını verdi. Ata Akademi bünyesinde 2 bin öğrenci dijital eğitim olanaklarından yararlanırken, kent yaşamına dair yeni kültür ve eğitim alanları da hizmete sunuldu.

Sağlık merkezleri yenileniyor

Belediye, yeni acil yardım ambulansı ve hasta nakil araçlarını hizmete aldı ve Gönüllü Hizmet Vakfı Huriye Öğücü Tıp Merkezi’ni hizmete açtı. Mustafa Saffet Sağlık Kompleksi Prof. Dr. Türkan Saylan Tıp Merkezi’nde ise çalışmalarda sona yaklaşıldı. Sosyal ve kültürel alanda da kapsamlı bir yenilenme gerçekleştiren Ataşehir Belediyesi, kentin ilk sosyal tesis restoranı olan Ata Teras’ı hizmete açtı. Ayrıca Mustafa Saffet Kültür Merkezi, Atapark ve Amfili Park’taki Ata Kafeler de hizmete açıldı. Yakın zamanda ise Neşet Ertaş Kültür Evi, Atatürk Kütüphanesi ve Küçükbakkalköy Spor Tesisleri içerisinde de yeni Ata Kafeler'in açılacağı bildirildi.

12 bin metrekarelik meydan çalışmaları son aşamaya geldi

Yüzüncü Yıl Atatürk Müzesi ve Kütüphanesi de çok yakında kapılarını açarak hizmete başlayacak. Kültür-sanat alanında şehir tiyatroları Ataşehir’de sahne almaya başladı. İlçeye kazandırılan Ataşehir Festival Park, yıl boyunca düzenlenen etkinliklerin merkezi haline geldi. Yeni Yıl Fest, Sömestir Fest ve Kalpten Kalbe Fest etkinlikleri Festival Park’ta düzenlendi. Ulaşım ve altyapı yatırımları kapsamında İçerenköy Hali’nin taşınmasında sona gelinirken, İçerenköy Muhtarlığı yeni binasına kavuştu. İçerenköy Metro İstasyonu’nun bulunduğu 12 bin metrekarelik meydan çalışmaları son aşamaya geldi. Yenişehir ve Atatürk mahalleleri arasında bağlantı sağlayan yaya köprüsü tamamlandı, Kayışdağı Darülaceze Yaşlı Bakımevi yenilendi. İçerenköy’de olimpik yüzme havuzlu spor merkezi inşaatı sürerken, Kurbağalıdere Yaşam Vadisi ve Yenisahra Stadyumu hizmete açıldı. Yeni Nikâh ve Etkinlik Salonu da Ataşehirlilerin kullanımına sunuldu.

23 bin 500 hayvanının tedavisi yapıldı

Hayvan sağlığı alanında Vetmobil ile veteriner hizmetleri güçlendirilerek sahipsiz hayvanlara hızlı müdahale sağlandı. Geçici Hayvan Bakımevi’ne ameliyathane, revir ve yoğun bakım ünitesi kazandırıldı. İBB ve Maltepe Belediyesi iş birliğiyle Kayışdağı Ormanı’nda yer alacak 80 bin metrekarelik modern bir hayvan rehabilitasyon merkezinin proje çalışması yapıldı. Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarda toplamda 23 bin 500 hayvana; tedavi, kısırlaştırma, aşılama ve sahiplendirme çalışması gerçekleştirildi.

Mobil hava kalite istasyonu sayısı üçe çıkarıldı. Hafta sonu inşaat faaliyetleri sınırlandırıldı. Akıllı Atık Toplama Sistemi ile yüzde 50 yakıt tasarrufu sağlandı. Belediyenin dijital dönüşüm projeleri kapsamında yeni web sitesi yayına alınırken, sanal asistan ile 7/24 hizmet verilmeye başlandı. Atagöz ile Ataşehir gökyüzünden izlenmesine yönelik ilk adım atılırken, zabıta 360 ile ilçedeki olumsuzlukların anlık tespiti akıllı sistem ile yapıldı.

Vatandaşlarla hızlı ve yüz yüze iletişim sağlanıyor

Çözüm Ataşehir Mobil Aracı ile 17 mahallede hızlı iletişim sağlandı. İBB Ataşehir Bölgesel İstihdam Ofisi faaliyete geçti. Vatandaşlarla yüz yüze görüşmeler sağlanarak taleplerin dinlenildiği "Randevusuz Halk Buluşmaları" düzenlendi. Kent Bostanları projesi ile Barbaros ve Mevlana mahallelerinde üretim bahçeleri açıldı ve toplam 850 aileye üretim imkânı sunuldu. Çocuk bakımevlerinde de kent bostanlarının sayısının artırılması planlandı. İlçe genelinde spor ve yaşam alanları geliştirilerek Mattia Ahmet Minguzzi’nin adı Kaykay Parkı’na, milli sporcu Eda Erdem’in adı ise 4 bin 902 metrekarelik park alanına verildi.

"Akıllı Belediyecilik" vizyonu doğrultusunda belediye filosuna 62 yeni araç eklendi. Ataşehir Afet Köyü kuruldu; deprem dirençli bir ilçe için İBB ile iki stratejik protokol imzalandı. İlçedeki tüm mahallelere deprem konteynerleri yerleştirildi. Ayrıca 17 mahallede her hafta devam eden temizlik hareketi ile detaylı temizleme, ilaçlama, yıkama işlemleri özenle gerçekleştirildi.

Hizmetlerde rekor seviyeye ulaşıldı

Ataşehir Belediyesi, son 600 günde sosyal destekten kültür-sanata, altyapıdan çevre çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede hayata geçirdiği hizmetleri kamuoyuyla paylaştı. İlçede yaşayan on binlerce vatandaşın hayatına dokunan çalışmalar ile dayanışmacı hizmet anlayışını ortaya koyuldu. Sosyal yardımlarda önemli adımlar atan Ataşehir Belediyesi, toplam 5 bin 310 ihtiyaç sahibine; tekerlekli sandalye, kahvaltılık yardım, kurbanlık et, hasta bezi, hasta yatağı, bebek bezi ve eşya yardımı sağladı. Ayrıca bin 656 ihtiyaç sahibi vatandaşa her gün iki öğün sıcak yemek ulaştırıldı. İlçede Fidan Kalpler, Bahri Behçet Yıldız, Saadet Hasan Gülbaran ve Ferdi Zeyrek Gündüz Çocuk Bakımevleri ise hizmet vermeye devam ediyor.

Toplam 2 bin 568 haneye kuru gıda kolisi ulaştırılırken, Ataevleri’nde düzenlenen eğitim programlarıyla 93 bin 887 kişiye atölye ve eğitim hizmeti verildi. Sağlık hizmetleri kapsamında ise Belediye, 265 bin 799 vatandaşa ulaştı; evde sağlık hizmetinden 2 bin 818 kişi, hasta nakil hizmetinden bin 115 kişi yararlandı. Yeni Hayat Gençlik Merkezi aracılığıyla 10 bin 69 kişiye psikolojik destek sunuldu. Eğitim ve sanat alanında da güçlü bir performans sergilendi. Ders destek programından 400 lise ve üniversite öğrencisi, sanat eğitimlerinden ise 14 bin 254 vatandaş yararlanırken, Ataşehir Monheim Tasarım Okulu’nda bilim ve tasarım programlarına 308 öğrenci katıldı.

Kültür-sanat faaliyetlerinden 538 bin vatandaş faydalandı

Kültür-sanat etkinlikleri kapsamında; tiyatro, konser, sergi, sinema, söyleşi, şenlik ve müze faaliyetlerinden toplamda 538 bin vatandaş faydalandı. Çevre çalışmalarını da güçlendiren Ataşehir Belediyesi, 15 binden fazla kişiye çevre bilinci kazandırdı, 17 bin ton atık topladı, çevre etkinlikleri ve eğitimleriyle 15 bin 123 kişiye ulaştı. "Plastik Kapak Kampanyası" kapsamında 11,2 ton kapak toplandı. Spor alanında 29 bin 4 kişiye eğitim verilirken, yaz ve kış spor programlarından 15 binden fazla kişi yararlandı. Çağrı Merkezi ise 20 aylık sürede gelen çağrıların yüzde 96,5’ini başarıyla karşıladı.

250 parkın yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı

İlçe genelinde yapılan kapsamlı altyapı ve ulaşım yatırımlarında 66 bin 664 ton asfalt serildi, toplam 56 bin metrekare de parke yol, tretuvar, bordür, taş duvar ve yağmur suyu hattı inşa edildi. Park ve yeşil alanların bakımına önem veren belediye, ilçedeki 250 parkta yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. Bin 265 noktada ağaç budaması, 770 bin metrekare ot biçimi gerçekleştirdi. Ayrıca okullara temizlik ve bakım desteği verildi. Çevre sağlığı kapsamında 26 bin 293 dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışması yapıldı.

Başkan Adıgüzel, merak edinleri soruları yanıtladı

Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, ilçede devam eden yatırımlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile gerçekleştirilen ortak projeler ve planlama süreçlerine ilişkin de açıklamalarda bulundu. İlçe genelinde hem altyapı hem de sosyal hizmet alanlarında yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirten Adıgüzel, merak edilen sorulara yanıt verdi. Başkan Adıgüzel, geçen haftalarda 3 bin 800 metrekarelik, Anadolu Yakası’nın en büyük teknoloji merkezi olan Tech İstanbul Kayışdağı’nın açıldığını hatırlatarak, birçok yatırımın da devam ettiğini söyledi. Adıgüzel, İçerenköy Hali’nin taşınmasıyla ilgili de, Tuzla’da yapılan hal imalatının sürdüğünü, yan yollar ve bağlantı yollarında çalışmaların devam ettiğini belirtti. Adıgüzel, 2026 yılının ilk yarısında taşınmanın planlandığını söyledi.

Ataşehir’e Olimpik Spor Kompleksi

Ataşehirlilerin merakla beklediği 21 bin metrekarelik olimpik spor tesisi ile ilgili de konuşan Adıgüzel, projenin kaba inşaatının hızla ilerlediğini, ancak finansman sorunları nedeniyle çalışmaların geçici olarak durdurulduğunu, 2026’da projeye yeniden başlanacağını aktardı. Ayrıca Adıgüzel, tesisin 2027 Avrupa Olimpiyatları’na ev sahipliği yapma potansiyeli taşıdığını da dile getirdi.

Metro hattı çalışmaları hızlanıyor

Başkan Adıgüzel, Göztepe-Ataşehir-Ümraniye metro hattının finansman sorunlarının çözülmesiyle birlikte yeniden hız kazandığını belirtti, hattın 2026 yılında hizmete açılmasının hedeflendiğini söyledi. Adıgüzel, Fenerbahçe Stadı önündeki metro çıkışında yapılacak Enerji Parkı için de çalışmaların sürdüğünü, eksik imalatların tamamlanmasıyla bölgenin tamamen açılacağını ifade etti.