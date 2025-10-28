Ataşehir Belediyesi’nden Cumhuriyet’in 102’nci yıl dönümüne özel balo

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 102’nci yıl dönümünü düzenlediği Cumhuriyet Balosu ile büyük bir coşku ve gururla kutlandı.

Ataşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak düzenlenen Cumhuriyet Balosu, İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve eşi Elif Duygu Adıgüzel, salon girişinde konukları karşılayarak tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Balosu’na CHP İstanbul Milletvekilleri Fethi Açıkel, Ali Gökçek, CHP YDK Kurulu Üyesi Av. Aysemin Gülmez, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, CHP İstanbul İl Yöneticileri Celal Yalçın, CHP Ataşehir İlçe Başkanı Av. Atakan Anıl Dizdaroğlu, Ataşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Kayauluyılmaz, Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyelerinin yanı sıra davetliler katıldı.

“Cumhuriyet, geleceğe umut olmanın adıdır”

Cumhuriyet Balosu’nda konuşan Adıgüzel, “Bugün burada 102 yıllık bir bağımsızlık destanının, bir medeniyet yürüyüşünün, bir varoluş mücadelesinin kutlaması için bir araya geldik. Cumhuriyetimizin 102’nci yılı kutlu olsun. 102 yıl önce bu topraklarda atalarımız makus talihlerini değiştirdiler. Bir halk, kendi kaderinin öznesi oldu. Karanlığın içinden, çaresizliğin içinden Cumhuriyet doğdu” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’in, eşit yurttaşlık duygusuyla onurlandırılan milyonlarca kimliğin hikayesi olduğunu belirten Adıgüzel sözlerine, şöyle devam etti:

“Cumhuriyet, tarlasında alın teriyle üreten çiftçinin, sınıfta geleceği inşa eden öğretmenin, beyaz önlüğüyle insan hayatına umut olan hekimin, mikrofon başında aydınlığı anlatan sanatçının, kitabının sayfaları arasında hayal kuran gençlerin ve yarınlara umut olan çocuklarımızın hikayesidir. Cumhuriyet, köydeki çocuğun kentteki çocukla aynı hayali kurması hikayesidir.”

Ataşehir’de ilk kez düzenlenen Cumhuriyet Balosu’nun geçmişe vefa niteliği taşıdığını söyleyen Adıgüzel, “Sağolsun Hüseyin Özkan hocamız koleksiyonunu bizlerle paylaştı. Mustafa Kemal Atatürk’ün kendi kıyafetlerinin birebir imitasyonlarından oluşan bu özel koleksiyon, üç gün boyunca ziyaretçilere açık olacak. Osmanlı döneminden Cumhuriyet’in ilk yıllarına uzanan bir tarih yolculuğu sunuyor” diye konuştu.

Konuşmasının sonunda geleceğe yönelik umut mesajı veren Adıgüzel, “Evet, geçmişe vefa için buradayız ama aynı zamanda geleceğe umut olmak için de buradayız. Cumhuriyetimizi korumak, yaşatmak ve yükseltmek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten aldığımız görevimiz, vicdani sorumluluğumuzdur” ifadelerini kullandı.

Gecenin sunuculuğunu üstlenen Tuğba Özay, baloya renk kattı. İlyas Güryalçın’ın seslendirdiği Cumhuriyet şarkılarıyla salonu dolduran yüzlerce kişi, ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlara eşlik etti.

Cumhuriyet coşkusunun doruğa ulaştığı gecede, ADD Ataşehir Şubesi tarafından organize edilen Nağme Halk Dansları Topluluğu’nun sergilediği Vals gösterisi büyük beğeni topladı. Gösterinin ardından katılımcılar, ellerindeki bayraklarla hep bir ağızdan marşlar söyleyerek Cumhuriyet’in 102’nci yılını kutladı.

Program kapsamında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün giydiği askeri ve sivil kıyafetlerin birebir örneklerinden oluşan özel sergi de büyük ilgi gördü. Konuklar, sergide yer alan tarihi kıyafetleri yakından inceleyerek Atatürk’ün yaşamına ve dönemin ruhuna tanıklık etti.