Ataşehir'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 zanlı yakalandı

Ataşehir'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Aşık Veysel Mahallesi'nde 3 Eylül'de otomobil satışından kaynaklı alacak meselesi nedeniyle Caner T. ile Halil G, Muhammed Y. G, Kadir G. arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucu çıkan silahlı kavgada Caner T, hayatını kaybetti, Halil G. ise hafif yaralandı.

Olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, Halil G, Muhammed Y.G. ve Kadir G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.