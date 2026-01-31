Ataşehir'de 4 katlı işyerinde yangın
İstanbul Ataşehir'de bulunan 4 katlı iş yerinde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Ataşehir'de 2 katlı bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.
Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki 2 katlı oto yedek parça imalatı yapılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.
İş yerinin arkasında bulunan otel güvenlik amacıyla tahliye edildi.
