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Ataşehir'de 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 24.05.2025 15:54
  • Giriş: 24.05.2025 15:54
  • Güncelleme: 24.05.2025 15:55
Kaynak: AA
Ataşehir'de 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esatpaşa Mahallesi Postane Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede çatı katını sararken, binadan çıkan duman kilometrelerce uzaktan görüldü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın binada hasara neden oldu.

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