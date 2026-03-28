Ataşehir'de 8 araçlık kaza: 4 kişi yaralandı

Yurt
  • 28.03.2026 08:20
  • Güncelleme: 28.03.2026 08:23
Kaynak: AA
Fotoğraf: DHA

İstanbul Ataşehir'de 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Çamlıca TEM bağlantı yolu Ankara istikametinde seyir halindeki iki otomobilin çarpıştığı kazanın ardından yardım etmek amacıyla yavaşlayan sürücünün kullandığı araca arkadan gelen araçlar çarptı.

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İki şeridi trafiğe kapatılan otoyol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

