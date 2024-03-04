Ataşehir'de akaryakıt tankerinde yangın: 2'si ağır 4 yaralı
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde park halindeki bir akaryakıt tankerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 2'si ağır 4 kişi yaralandı. İstanbul Valiliği, olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerinin sevk edildiğini duyurdu.
İstanbul'da park halindeki bir akaryakıt tankerinin alev alması nedeniyle 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
İHA'nın aktardığına göre, Ataşehir’de bir akaryakıt tankerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İlk belirlemelere göre, 2’si ağır 4 kişi yaralandı.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Yangına ilişkin yazılı açıklama yapan İstanbul Valiliği, tankerin dinlenme tesisinde bulunduğunu ve olay yerine sağlık, itfaiye ile AFAD ekiplerinin sevk edildiğini duyurdu.
İstanbul Valiliği'nin açıklamasının tamamı şöyle:
"04.03.2024 günü Ataşehir İlçesi Ferhatpaşa Mahallesi, Samandıra Caddesi üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde bulunan akaryakıt tankerinde yangın meydana gelmiştir. İlk bilgilere göre olayda 2’si ağır olmak üzere 4 kişi yaralanmıştır. Olay yerinde sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmaları devam etmektedir."
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