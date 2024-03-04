Ataşehir'de akaryakıt tankerinde yangın: 2'si ağır 4 yaralı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde park halindeki bir akaryakıt tankerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 2'si ağır 4 kişi yaralandı. İstanbul Valiliği, olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerinin sevk edildiğini duyurdu.

A- A A+

Fotoğraf: İHA