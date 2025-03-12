Ataşehir'de alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de tadilat halindeki alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Küçükbakkalköy Mahallesi Dilek Sabancı Caddesi'ndeki tadilat halinde olan alışveriş merkezinin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Gökyüzünü siyah dumanların kapladığı yangın yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangın sonucu alışveriş merkezinin çatısında hasar oluştu.