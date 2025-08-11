Ataşehir'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Güney Çamlıca bağlantı yan yolu İstanbul Finans Merkezi ayrımında, Mahmut K. yönetimindeki 34 MVH 659 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.