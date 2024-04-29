Ataşehir'de bir dairede çıkan yangın söndürüldü

Ataşehir'de 4 katlı binanın 3. katında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi, 1 kişi yaralandı.

Barbaros Mahallesi Barbaros Caddesi'nde 4 katlı binanın 3. katındaki dairede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında bir çocuk dumandan etkilenirken, bir kişi de elinden yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılara ambulansta müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.