Ataşehir'de bir otelde çıkan yangın kontrol altına alındı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde Ataşehir Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan Rise Inn adlı otelde saat 08.15 sıralarında yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; 4 katlı otelin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatı katını sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu yangını kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otelde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.