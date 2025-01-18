Ataşehir'de bir otelde yangın faciası: 3 çalışan öldü

İstanbul'da bir otelde çıkan yangında yaralanan 3 otel çalışanı kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ataşehir'de Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi'ndeki 3 katlı otelin eksi birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otelin katlarını saran duman nedeniyle mahsur kalanlar, itfaiyenin merdiveniyle terastan aşağı indirildi.

2'Sİ YABANCI ASILLI

Yangında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan spa çalışanları Anne M. ile isimleri öğrenilemeyen 2 yabancı asıllı kadın, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bilinci açık şekilde hastaneye götürülen İtfaiye çavuşu Hasan G. de tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, binada duman tahliyesi yapıldı.