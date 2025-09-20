Ataşehir'de caz ve sinema bir arada

Kültür Sanat Servisi

İstanbul'da Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Caz ve Sinema Günleri, 20 Eylül’de Ataşehir AtaPark’ta gerçekleştiriliyor. "Sandalyeni Kap Gel” temasıyla gerçekleşecek ücretsiz etkinlikte ülkemizin en önemli caz vokallerinden Sibel Köse, deneyimli müzisyenlerden oluşan Sibel Köse Quintet ile sahne alacak.

Sibel Köse'ye sahnede; piyanoda Kürşad Deniz, kontrbasta Kağan Yıldız, trombonda Bulut Gülen, davulda ise Berke Özgümüş eşlik edecek. Konserin ardından, bir müzisyenin hikâyesini anlatan 'Yesterday' isimli film izleyicilerle buluşacak. Monheim am Rhein Belediyesi Müzik Okulu ile Ataşehir Belediyesi Sanat Eğitimi Müzik Bölümü iş birliğinde özel bir dinleti gerçekleştirilecek.

Uluslararası bir müzik buluşması olan Enstrüman Kampı kapsamında düzenlenecek dinletide, iki kurumun öğrenci ve öğretmenleri hazırladıkları eserleri seslendirecek. Ücretsiz etkinlikler saat 18.30'da öğrencilerin dinletisiyle başlayacak.