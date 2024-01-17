Ataşehir'de geri geri giden hafriyat kamyonu binaya çarptı

Ataşehir’de geri geri giden hafriyat kamyonu, 2 katlı binanın giriş katında bulunan daire duvarına çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, dairede hasar oluştu. Kamyonun binaya çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; boş araziden geri geri hareket eden 34 JP 0385 plakalı hafriyat kamyonu, 2 katlı binanın önce bahçe duvarına daha sonra giriş katındaki daire duvarına çarptı.

O sırada evlerinin salonunda kahvaltı yapan Akpolat ailesi panik yaşadı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonun çarptığı dairenin duvar ve camları kırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kazanın olduğu yere şerit çekerek çevrede önlem aldı. Tedbir amaçlı kamyonun çarptığı bina boşaltıldı. Kamyonun olay yerinden çekilmesinin ardından bina sakinleri evlerine geri döndü. Kamyon şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kamyonun binaya çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.