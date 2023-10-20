Ataşehir'de inşaat halindeki binada yangın
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde inşaat halindeki binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
Kaynak: AA
İstanbul'da inşaat halindeki binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Atatürk Mahallesi Gülnihal Sokak'ta inşaat halindeki binada henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluşurken itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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