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Ataşehir'de inşaatta göçük: 3 işçi yaralandı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde yapımı devam eden bir inşaatta göçük yaşandı. Göçük nedeniyle yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Çalışma Yaşamı
  • 18.04.2025 15:40
  • Giriş: 18.04.2025 15:40
  • Güncelleme: 18.04.2025 17:21
Kaynak: DHA
Ataşehir'de inşaatta göçük: 3 işçi yaralandı
Fotoğraf: AA

İstanbul'da bir inşaatta meydana gelen göçükte 3 işçi yaralandı.

Ataşehir'de Ferhatpaşa Mahallesi 11. Sokak'taki inşaat sahasında göçük meydana geldi.

Göçükte kalan işçileri inşaatta çalışan arkadaşları kurtardı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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