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Ataşehir'de inşaatta göçük: Yaralılar var

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde yapımı devam eden bir inşaatta toprak kayması nedeniyle göçük yaşandı. Göçük nedeniyle yaralananların olduğu belirtildi.

Çalışma Yaşamı
  • 18.04.2025 15:40
  • Giriş: 18.04.2025 15:40
  • Güncelleme: 18.04.2025 15:45
Kaynak: DHA
Ataşehir'de inşaatta göçük: Yaralılar var
Fotoğraf: DHA

İstanbul'da bir inşaatta toprak kayması nedeniyle göçük meydana geldi.

Olay, Ataşehir'de inşaat halindeki bir binada yaşandı.

İlk belirlemelere göre toprak kayması nedeniyle göçük meydana geldi. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin çalışması devam ederken, yaralıların olduğu öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

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