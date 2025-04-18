Ataşehir'de inşaatta göçük: Yaralılar var

İstanbul'da bir inşaatta toprak kayması nedeniyle göçük meydana geldi.

Olay, Ataşehir'de inşaat halindeki bir binada yaşandı.

İlk belirlemelere göre toprak kayması nedeniyle göçük meydana geldi. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin çalışması devam ederken, yaralıların olduğu öğrenildi.

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