Ataşehir'de iş yerine silahlı saldırı: 2 kişi tutuklandı

İstanbul Ataşehir'de bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıyla olaya karıştığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İş yerinin kurşunlandığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Aralık'ta Atatürk Mahallesi'nde bir iş yerine yönelik silahlı saldırının ardından inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, 2 şüphelinin yaya olarak olay yerine geldiği, iş yeri ve çevresinde bir süre keşif yaptığı belirlendi.

İncelemelerde, şüphelilerden birinin iş yerine silahla ateş ettiği, diğerinin ise saldırı anını cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı tespit edildi. Araştırmaların derinleştirilmesiyle, iş yeri çalışanı İ.F. ile şüpheliler arasında alacak verecek meselesinden kaynaklanan bir husumet bulunduğu ortaya çıktı.

Kimlikleri belirlenen K.C.B. (17) ile M.G. (19), olayda kullanılan silahla birlikte 10 Aralık'ta yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, 11 Aralık'ta '6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet' ve 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.