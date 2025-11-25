Ataşehir'de kadına yönelik şiddetin farklı boyutları tartışıldı

(İSTANBUL)- Ataşehir’de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen söyleşide, kadına yönelik şiddetin farklı boyutları tartışıldı. Kadınların sahip olduğu haklar ve ulaşabilecekleri desteklere ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

Ataşehir Belediyesi, İBB Kadın ve Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı iş birliğiyle İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında anlamlı bir farkındalık etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte; Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Dilek Karabenk, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’ndan Psikolog Cansu Önen ve İBB Kadın Avukatlarından Aylin Moralıoğlu konuşmacı olarak yer aldı. Uzmanlar; kadına yönelik şiddetin farklı boyutlarını, başvuru ve hukuki süreçleri, psikososyal destek mekanizmalarını ve yerel yönetimlerin rolünü detaylarıyla ele aldı.

Konuşmalarda, kadına yönelik şiddetin yalnızca fiziksel değil; ekonomik, psikolojik ve sosyal boyutlarıyla da ele alınması gerektiği vurgulandı. Kadınların ekonomik olarak güçlenmesinin, şiddet döngüsünden çıkışta en önemli adımlardan biri olduğuna dikkat çekilen etkinlikte, Ataşehir Belediyesi’nin kadınlara yönelik istihdam destekleri, mesleki eğitim programları ve sosyal yardım hizmetleri hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’ndan Psikolog Cansu Önen, kadınların güçlenmesi için ücretsiz danışmanlık, hukuki yönlendirme ve güvenli başvuru mekanizmalarının hayati önem taşıdığını belirtti. Önen, Mor Çatı’nın kadınlara sağladığı barınma, kriz hattı, psikolojik destek ve haklara erişim süreçlerine ilişkin örnekler paylaştı.

İBB Kadın Avukatları'ndan Aylin Moralıoğlu ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kadınlara yönelik sunduğu ücretsiz hukuki danışmanlık, şiddet başvuru merkezleri, kadın dayanışma birimleri ve acil durum destek hatlarına ilişkin detayları aktardı.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Dilek Karabenk ise belediyenin kadınlara yönelik sunduğu psikososyal destek, sosyal yardım, istihdam yönlendirme, kadın sağlığı eğitimleri ve aile içi şiddetle mücadele programlarının kapsamını anlatarak; yerel yönetimlerin bu alandaki sorumluluğuna dikkati çekti.

Katılımcılar, sunumların ardından ritim–perküsyon atölyesine katıldı. Dayanışma duygusunu güçlendirmeyi amaçlayan interaktif bölüm, yoğun ilgi gördü ve etkinlik son buldu.