Ataşehir'de marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: AA
Ataşehir'de marangoz atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Barbaros Mahallesi Aykutlu Sokak'taki 4 katlı iş yerinin giriş katında yer alan marangoz atölyesinde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Atölyede bulunan patlayıcı maddeler nedeniyle polis ekipleri şerit çekip güvenlik önlemi alırken itfaiye görevlileri de yangını söndürdü.
Atölyede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.