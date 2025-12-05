Ataşehir'de motosiklet ile yolcu servisi çarpıştı: 2'si ağır 3 yaralı
Ataşehir’de caddeye dönüş yapan yolcu servisine arkadan çarpan motosiklet, çarpışmanın etkisiyle savrularak park halindeki bir araca vurdu. Kazada motosikletteki 2 kişi ağır yaralanırken, servis şoförü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
İstanbul Ataşehir'de caddeden sokağa dönüş yapan yolcu servisine arkadan gelen motosiklet çarptı.
Kazada motosiklette bulunan ağır yaralı 2 kişi ve servis şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 21.45 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi 3004. Cadde'de meydana geldi. İddiaya göre 3063'üncü sokağa dönen 34 LCF 376 plakalı yolcu servisine arkadan gelen 34 HBA 363 plakalı motosiklet çarptı.
Kazada çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet, park halindeki 34 PAF 764 plakalı hafif ticari araca çarparak durdu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen motosikletteki 2 kişi ve olayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirlenen servis şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle araçlarda hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.