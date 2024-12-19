Ataşehir'de park kavgası: Apartman yöneticisi silahla öldürüldü

Ataşehir'de esnaf ile apartman yöneticisi arasında çıkan park kavgası cinayetle sonuçlandı. Esnaf, apartman yöneticisini sokak ortasında silah ile kafasından vurarak öldürdü.

Olay, Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Fırın Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Terzi esnafı Sadık U. (68)ile bulunduğu binanın apartman yöneticisi Eyüp Demirtaş park yeri nedeniyle uzun süredir tartışma yaşıyor.

Apartman yöneticisi Eyüp Demirtaş (62), cadde üzerinde ilerlerken Sadık U. tarafından silah ile kasığından ve kafasından vurularak öldürüldü. Sadık U. olay sonrası arabaya binerek kaçtığı sırada polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Eyüp Demirtaş yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Esnaf ile apartman yöneticisi arasında çıkan kavga ve esnafın apartman yöneticisini sokak ortasında silahla vurarak öldürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.