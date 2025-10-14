Ataşehir'de Randevusuz Halk Buluşmaları’nın 5’incisi düzenlendi

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi’nin “Söz Sizde, Çözüm Bizde” sloganıyla düzenlediği halk buluşmalarının 5’incisi, bugün İçerenköy Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Ataşehirlilerin taleplerine hızla çözüm üretebilmek, önerilerini değerlendirebilmek, katılımcı ve şeffaf bir anlayışla Ataşehir’i birlikte yönetebilmek amacıyla düzenlenen Randevusuz Halk Buluşmaları’nda Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, ilçe sakinleriyle bir araya geldi.

Başkan Adıgüzel, başkan yardımcıları ve birim müdürleri, Randevusuz Halk Buluşmaları’nın gerçekleştirileceği İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde günün erken saatinde yerlerini aldılar.

Saat 07.00 ile 12.00 saatleri arasında yapılan buluşmada vatandaşlar, taleplerini bizzat Başkan Adıgüzel ile paylaştı. Ardından katılımcılar taleplerinin hızlıca çözümü için ilgili müdürlüklere yönlendirildi.

Ataşehir’de sorunların ele alınarak birlikte çözümlerin üretildiği ve daha yaşanabilir bir kent oluşturma hedefiyle sürdürüldüğü Randevusuz Halk Buluşmaları, ilerleyen zamanlarda devam edecek.