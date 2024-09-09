Ataşehir'de trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası

Ataşehir'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 14 bin 258 lira para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir aracın trafikte tehlikeli biçimde ilerlediği anlara ait sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 34 EPN 348 plakalı otomobilin sürücüsünün B.K. olduğu belirledi.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atmak", "emniyet şeridinin ihlali", "yakın takip" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplamda 14 bin 258 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücü B.K. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "karayollarında ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık ve mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek" suçundan adli işlem yapıldı.