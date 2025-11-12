Ataşehir'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Ataşehir’de Anadolu Otoyolu’nun Ankara istikametinde sebze ve meyve yüklü kamyonet ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2’si ağır 6 kişi yaralandı. Sağanak nedeniyle ekiplerin güçlükle müdahale ettiği kaza sonrası otoyolda trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.
Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde sebze ve meyve yüklü kamyonet ile 4 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağanak nedeniyle ekiplerin güçlükle müdahale ettiği kazada yaralanan 2'si ağır 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Otoyolda trafik bir süre tek şeritten sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Araçların yoldan çekilmesinin ardından otoyolda ulaşım normale döndü.