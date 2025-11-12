Giriş / Abone Ol
Ataşehir'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Ataşehir’de Anadolu Otoyolu’nun Ankara istikametinde sebze ve meyve yüklü kamyonet ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2’si ağır 6 kişi yaralandı. Sağanak nedeniyle ekiplerin güçlükle müdahale ettiği kaza sonrası otoyolda trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

Güncel
  • 12.11.2025 06:43
  • Giriş: 12.11.2025 06:43
  • Güncelleme: 12.11.2025 06:56
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Ataşehir'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde sebze ve meyve yüklü kamyonet ile 4 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağanak nedeniyle ekiplerin güçlükle müdahale ettiği kazada yaralanan 2'si ağır 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otoyolda trafik bir süre tek şeritten sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Araçların yoldan çekilmesinin ardından otoyolda ulaşım normale döndü.

