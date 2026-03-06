Ataşehir Edebiyat Akşamları'nda kadın yazarların dünyaları konuşulacak

Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Edebiyat Akşamları”nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, kadın yazarların dünyaları konuşulacak.

Ataşehir Belediyesi'nin yıllardır yazar, çevirmen, editör ve akademisyenlerle edebiyat yapıtları üzerine konuşmalar gerçekleştirdiği “Edebiyat Akşamları” bu kez 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde düzenleniyor.

Etkinlikte kadın yazarların dünyaları, onlar üzerine çalışan kadın akademisyenlerle ele alınacak.

Ücretsiz ve herkese açık olan etkinlik Ataşehir İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda 8 Mart Pazar günü saat 14.00'da başlayacak.