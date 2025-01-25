Ataşehir SOL Parti örgütünden' 'Kartalkaya yangını' eylemi: "Bu ölümleri fıtrat diye anlatıyorlar"



Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında çoğunluğu çocuk 78 yurttaş hayatını kaybetti. SOL Parti Ataşehir İlçe Örgütü, Bolu'daki yangın felaketiyle ilgili basın açıklaması düzenledi.

CHP Kadın Kolları,DEM Parti,TİP ve TÜKODER'in de destek verdiği basın açıklamasında, "Halk olarak, artık yeter diyerek, ayağa kalkalım. Demokratik mücadelemizle haramilerin iktidarına son verelim" denildi.

Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Buradan yaşamını yitiren yurttaşlarımızın yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Bu tür toplu ölümleri artık çok sık yaşar olduk. Ülkemizde yaşanan her bir kaza yada doğa olayları ne yazık ki birer katliama dönüşüyor ve canımızı almaya devam ediyor. Bizler biliyoruz ki; sıradan doğa olaylarının katliama dönüşmelerinin en büyük nedeni artık canımıza kastedecek hale gelen kar hırsıyla gözü kararmış olan, bu yandaş ve rant düzenidir. 6 Şubat depremleri, Soma, Ermenek, Torunlar, Büyükcoşkunlar, Beşiktaş, Amasra, Balıkesir, Hendek ve şimdi Bolu Kartalkaya… Ranta ve talana teslim edilen memleketimizde halkımızın canı hergünyeni bir tehdit altında. Alınmayan tedbirler, yapılmayan denetimler, cezasızlık hukuku, gelmeyen adalet, suçlanan mağdurlar. Hep aynı tekrarla onar onar, yüzer

yüzer katlediliyoruz.

"BU ÖLÜMLERİ FITRAT DİYE ANLATIYORLAR"

Demokratik hukuk devletinde sorumluların hesap vermesi gerekir. Oysa hesap vermek bir yana, yaşanan olayların sonrasında hiçbir sorumlu ve yetkili istifa bile etmedi. Bu ölümlerin siyasi sorumlusu bakanlar toplu olarak olay yerinde hamaset yapıyor. Yaşanan bu katliam sonrasında da iktidarın yaptığı ilk yaptığı şey sorumluluklarının tartışılmasına karşı önlem almak, haberlere yayın yasağı getirmek

oldu. Yine hiç kimse sorumluluk almadı. Halkımıza sabır telkin edildi. Şeffaflıktan uzak felaketlerden bile siyasi çıkarım peşindeler. Bu ölümleri kader, fıtrat diye anlatmaya çalışıyorlar. Bu tür katliamların devam ediyor olmasının en önemli nedeni denetimsizlik, cezasızlık ve sorumsuzluk olarak öne çıkıyor. Yaşanan can kayıplarının sorumluları denetim görevini yapmayan kurum ve kuruşlar ile kar hırsıyla güvenlik tedbirlerini almaktan imtina eden sermaye sahiplerinden başkası değildir. Tüm katliamlarından sonra siyasi sorumluların, sorumlu bürokratların yargılanmadığı, işverenlerin ise çoğu zaman göstermelik cezalar ile kurtulduğuna defalarca tanık olduk. 2013 yılında yayınlanan “İş Ekipmanlarının Kontrolünde Sağlık Güvenlik Şartları Yönetmeliği” yangın tesisatlarının periyodik kontrollerinin yılda 1 kez yapılmasını

zorunlu kılmaktadır. İlgili tesisler bu yönetmelik kapsamındadır. Ayrıca Elektrik tesisatları ve havalandırma tesisatları da aynı kapsamda yasal olarak kontrole tabii tutulmak zorundadır. Mevzuatın uygulanması ancak gerekli denetimlerle sağlanabileceğinden ülkemizdeki denetim eksiği bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır.

Yangın ekipmanlarının ve iş yerlerinin denetimine ilişkin mevzuatlardaki boşluklar denetimi fiili olarak ortadan kaldırıyor. Ekipmanların muayenesi kamuya değil özel şirketlere yaptırılıyor, eski binaların yönetmeliklere uygunluğu takip edilmiyor.





"TEK ADAM REJİMİ BU OLAYLARIN ASIL SEBEBİDİR"

Gerek kamuya açık bir konaklama tesisi olması gerekse onlarca çalışanı olan bir işletme olması nedeniyle İktidara ve tüm sorumlulara soruyoruz; bu otel hangi şartlarda denetlenmiştir, denetim bulguları nelerdir? Hangi yaptırımlar uygulanmış ve bu katliama neden olabilecek eksiklere rağmen neden işletmesi sonlandırılmamıştır? Bu konulara ilişkin bilgi ve belgelerin kamuoyuna şeffaf şekilde

sunulması gerekmektedir. Turizm şirketi sahibi ve işletmecisinin Turizm Bakanı olduğu, özel hastaneler

sahibinin Sağlık Bakanlığı yaptığı, özel okul sahibinin geçmiş dönemde Milli Eğitim Bakanı olduğu, Cumhurbaşkanlığı devlet sistemi denilen tek adam rejimi benzerini sürekli yaşadığımız bu olayların ana sebebidir. İşlevsiz hale getirilen kurumlarıdır. Bu ülkeyi yönetenlerdir.

Bolu Kartalkaya’da yaşanan yangın nedeniyle tüm halkımızı duyarlılığa davet ediyoruz. Sorumlu hiçbir bakanın istifa etmediği, yetkililerin algı operasyonu ile suçu başka yerlere attığı bu iktidarı istifa etmeye çağırıyoruz. Parayı, çıkarlarını ve yandaşlarını önceleyen, demokrasiyi, hukuku, özgürlükleri yok eden kötülükler iktidarı derhal istifa etmelidir. Bu düzeni değiştirmeden; maden ocaklarında, inşaat şantiyelerinde, işyerlerinde, orman yangınlarında, sel baskınlarında, öğrenci yurtlarında, otellerde, eğlence

mekânlarında, hastanelerde, bebek yoğun bakım ünitelerinde ve hatta sokak ortasında yaşanan katliamlar son bulmayacaktır. Her gün üzerimize yıkılan ve bizlerin hayatlarını enkaza dönüştüren bu köhne ve

çürük düzenin bizi katletmesine, yakmasına, sömürmesine artık izin vermeyelim.

Halk olarak, artık yeter diyerek, ayağa kalkalım. Demokratik mücadelemizle haramilerin iktidarına son verelim.

Birleşik mücadelemizle Eşit, Özgür, Laik ve Demokratik Türkiye’yi Yeniden Birlikte Kuralım.



