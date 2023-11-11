Ataşehir TEM Otoyolunda midibüs alev alev yandı

İstanbul'da TEM Otoyolu Ankara istikameti Samandıra Kavşağında midibüs alev alev yandı. TEM Otoyolu Ankara istikametinde 2 şerit kapatıldı.

Yangın, saat 16. 30 sıralarında Ataşehir TEM Otoyolu Ankara istikameti Samandıra kavşağında meydana geldi.

İddiaya göre, TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru seyir halinde olan 34 HM 3940 plakalı midibüs Samandıra Kavşağına geldiği sırada motor kısmından dumanlar yükseldi.

Durumu fark eden şoför, aracı sağa çekerek yangına müdahale etmeye çalıştı. Alevlerin bir anda midibüsü tamamen sardı. Vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, midibüse müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası midibüs tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Midibüs olay yerine gelen vinç ile kaldırıldı.