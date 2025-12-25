Ataşehir’de aynı günde 4 yeni hizmetin açılışı yapıldı

Ataşehir’de yaşam kalitesini artırmaya yönelik yeni projeler hayata geçmeye devam ediyor. Yerel seçimden bu yana geçen 600 günü aşkın sürede 100’den fazla proje ve hizmeti hayata geçiren Ataşehir Belediyesi, 4 yeni açılış daha gerçekleştirdi. Eğitim, istihdam, sosyal yaşam ve yerel yönetim alanlarında hayata geçirilen yeni merkezler, düzenlenen törenle hizmete alındı.

Açılışta konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, “Eğitimden istihdama, sosyal yaşamdan yerel yönetime uzanan dört önemli hizmeti aynı anda Ataşehirimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunlar; Ata Akademi, İBB Bölgesel İstihdam Ofisi, 6’ncısını açtığımız Ata Kafe ve İçerenköy Mahalle Muhtarlığımızın yeni binası. Her biri, Ataşehir’de yaşamı kolaylaştırmak, umutları büyütmek ve komşuluk duygusunu güçlendirmek için hayata geçirilmiş, somut ve kalıcı adımlar” dedi.

Adıgüzel konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Bugün açılışını yaptığımız Ata Akademi, çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim yolculuğuna güçlü bir destek sunmak için tasarlandı. Eğitimin bir ayrıcalık değil, herkes için erişilebilir bir hak olduğu anlayışıyla; yüz yüze ve dijital imkânları bir araya getiren modern bir eğitim platformunu Ataşehir’e kazandırdık. İstanbul Büyükşehir Belediyemizin hizmeti olan Bölgesel İstihdam Ofisi, komşularımızın kariyer yolculuğuna rehberlik edecek çok önemli bir merkez olarak burada hizmet verecek. İş arayan yurttaşlarımızı, özel sektörle buluşturan; ücretsiz, nitelikli ve güvenilir bir istihdam desteği sunmuş olacak.”

Adıgüzel, “Bugün 6’ncısını açtığımız Ata Kafe ise, özellikle ekonomik krizin en ağır yükünü taşıyan gençlerimiz ve komşularımız için nefes alınabilecek bir sosyal alan olma iddiası taşıyor. Uygun fiyatlı, temiz ve güvenli bir ortamda; gençlerimizin, öğrencilerimizin ve tüm komşularımızın keyifle vakit geçirebileceği kamusal bir buluşma noktası olarak hizmet verecek. İçerenköy Mahalle Muhtarlığımızın yeni binası ise, yerel demokrasinin en temel halkasını güçlendirme anlayışımızın bir parçası olarak bugün burada hayata geçmiş bulunuyor” dedi.

“DAYANIŞMAYI BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

“Gönül isterdi ki bugünkü açılışlarımızı Ekrem Başkanımızla birlikte yapalım, çünkü emeği çok büyük” şeklinde konuşan Adıgüzel, “Ataşehir’de attığımız her adımda; eğitimde fırsat eşitliğini, istihdamda adaleti, sosyal yaşamda erişilebilirliği ve yerel yönetimde dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan da yaptığı konuşmada şunları ifade etti: “Bugün bir dayanışmanın, bir emeğin ve İstanbul modelinin Ataşehir’deki güçlü örneklerinden birini daha hizmete almak için birlikteyiz. Bizim yaptığımız her şey halka hizmettir. Adil ve eşit hizmet yapmaya çalışmak suçsa, biz adil ve eşit hizmet yapmaya devam edeceğiz. 2019 yılından itibaren, oy versin vermesin, ‘halka hizmet hakka hizmettir’ diyen bir liderle yolculuk yaptık. İnsanlar verdikleri oylarla hizmet almazlar, bu ülkede yaşayan herkes vergi veriyorsa, eşit hizmet almak da hakkıdır. İstanbul’un tüm ilçelerinde eşit hizmet uygulamaya devam edeceğiz. Bugün burada Ataşehir Belediyemizin çok kıymetli projelerinin açılış heyecanını yaşıyoruz. Genç Başkanımız Onursal Adıgüzel, göreve geldiğinden bu yana Ataşehir için büyük bir enerjiyle çalışıyor. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum.”

ATA AKADEMİ HİZMETE GİRDİ

Çocuklar ve gençler için çağdaş bir eğitim modeli sunan Ata Akademi, yüz yüze ve dijital eğitim olanaklarıyla hizmet vermeye başladı. Platform sayesinde öğrenciler; zaman ve mekân kısıtlaması olmadan eğitim alabilecek, dijital kaynaklara diledikleri an erişebilecek ve alanında uzman eğitmenlerle çalışma imkânı bulacak.

İş arayan vatandaşlara ücretsiz istihdam desteği sağlamak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bölgesel İstihdam Ofislerinin 31’inci şubesi, Ataşehir’de hizmete girdi. Ataşehir Belediyesi’ne bağlı Neşet Ertaş Kültür Evi içerisinde faaliyet gösteren ofis, Ataşehirlileri özel sektör iş fırsatlarıyla buluşturacak.

Ataşehir Belediyesi’nin uygun fiyatlı, kaliteli ve erişilebilir sosyal alanlar oluşturmak amacıyla hayata geçirdiği ATA Kafelerin 6’ncı şubesi, Neşet Ertaş Kültür Evi’nde açıldı. İçerenköy Mahallesi’nde hizmet vermeye başlayan yeni ATA Kafe; kahvesi, atıştırmalıkları, sakin atmosferi ve bütçe dostu menüsüyle Ataşehirliler için yeni bir buluşma noktası oldu.

İlçedeki muhtarlık binalarını yenileme çalışmalarını sürdüren Ataşehir Belediyesi, İçerenköy Mahallesi Muhtarlığı için yeni bir hizmet binası kazandırdı. Türkiye’nin en büyük mahalleleri arasında yer alan İçerenköy’ün muhtarlık binası, Neşet Ertaş Kültür Evi’nin karşı caddesinde, yaklaşık 25 metre mesafede vatandaşlara hizmet vermeye başladı.