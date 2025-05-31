Ataşehir’de bir sürücü araçlara vura vura kaçtı: O anlar kamerada

Ataşehir’de bir sürücü başka bir aracın sürücüsüyle yaşadığı tartışmanın ardından sokaktaki araçlara vurarak kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ataşehir İçerenköy Mahallesi Karsan sokakta BMW marka otomobilin sürücüsü çarptığı başka bir otomobilin sürücüsü ile tartıştı. Cep telefonu ile görüntülendiğini fark eden sürücü "Beni mi takip ediyorsun?" diye sert bir şekilde çıkıştıktan sonra sokaktaki diğer araçlara vura vura kaçtı. Sürücünün çarptığı otomobilin sürücüsü yanındaki yolcuya ve mahalle sakinlerine araçlara çarpıp kaçan sürücünün yakalanması için polisi aramalarını söyledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.