Ataşehir’de bir yılda 60 proje

Ataşehir Belediyesi’nin bir yıllık faaliyet karnesi belli oldu. Ataşehir Belediyesi, 1 Nisan 2024 - 1 Nisan 2025 tarihleri arasında farklı alanlarda hayata geçirdiği 60’a yakın projeyle ilçede yaşam kalitesini daha da artırdı.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, “Ataşehir Belediyesi olarak, Akıllı Belediyecilik vizyonumuzla, hizmetlerimizi daha hızlı, verimli ve erişilebilir hale getirmek için önemli bir dönüşüm sürecine girdik. Teknolojik ve yenilikçi projelerle, komşularımızın günlük yaşamını daha konforlu ve pratik hale getirirken; kent düzeni, çevre temizliği, güvenli ulaşım ve enerji verimliliği gibi alanlarda daha etkin adımlar attık” şeklinde açıklamada bulundu.

236 parkın bakım ve onarımı yapılırken, 20 bin 631 metrekare alan yenilendi, 14 bin 406 metrekare yeşil alan düzenlendi. Yaşam Vadisi 2. Etap kapsamında Yeni Sahra Stadı yeni görünümüne kavuştu. Eda Erdem Parkı ve Voleybol Sahası hizmete açılırken, iki farklı mahallede hayata geçirilen Kent Bostanları projesiyle ise 525 Ataşehirli toprakla buluşturulup şehrin ortasında tarım yapma fırsatına erişti. Yenilenebilir enerji süreçlerini yansıtacak Enerjisa Parkı için de protokol imzalandı.

Afetlere karşı “Dayanıklı Ataşehir” için çalışan Ataşehir Belediyesi, tam donanımlı deprem konteynerlerini mahallelere yerleştirmeye başlarken, günlük 3 bin kişiye sıcak yemek çıkarabilecek; içerisinde sağlık, lojistik ve barınma gibi alanların yer aldığı “Arama Kurtarma Afet Köyü” projesini de hayata geçirdi. Belediye bünyesindeki 3 bin 600 metrekarelik Afet ve Acil Durum Merkezi de yenilendi. Öte yandan İBB ile yürütülen iş birliği doğrultusunda imar sorunları bir bir çözüme kavuşturuldu, KİPTAŞ ile imzalanan protokol ile ilçedeki kentsel dönüşüm süreçleri de hızlandırıldı.

İlçedeki Ata Kafelerin sayısını 5’e çıkaran Ataşehir Belediyesi ilk sosyal tesis restoran olan Ata Teras’ın da kapılarını açtı. Yeni nikah salonu, yenilenen MSKM Rıfat Ilgaz Kitaplığı, açılışında geri sayıma başlanan Yüzüncü Yıl Atatürk Müzesi ve Kütüphanesi, inşasına devam edilen İBB İçerenköy Spor Tesisi ve Otoparkı ile yeni sosyal alanları ilçeye kazandırıldı.

Konserler, tiyatro gösterileri, sergiler ve festivallerle ilçedeki sosyal yaşama renk katan Ataşehir Belediyesi, aynı zamanda ilçeye birde etkinliklerin yeni gözde merkezi olmaya aday “Festival Park”ı kazandırdı. Yaz ayları boyunca, unutulan sokak oyunlarını Çocuk Şenlikleri’yle mahallelere taşıyan Ataşehir Belediyesi; “Parklarda Müzik Var” etkinlikleriyle de farklı müzik türlerinin ritimlerini parklara taşıdı. Diğer yandan Şehir Tiyatroları’nın en güncel oyunları artık Ataşehir’de sahnelenirken, yıl boyunca da görülmesi gereken birçok sergi düzenlendi.

Ataşehir Belediyesi, müzik eğitimi sunduğu gençlerin eğitimlerini performansa dönüştürebilmeleri ve müzikal olarak kendilerini ifade edebilmeleri için oluşturduğu Gençlik Senfoni Orkestrası ile de genç yetenekleri sahneye taşıdı. Bir yıllık süreçte ise, sanat ve yetenek derslerinden 10 binden fazla kişi, yaz ve kış spor okullarından ise 20 binden fazla kişi faydalandı.

Toplum sağlığını desteklemek için sağlık alanında önemli yatırımlar yapan Ataşehir Belediyesi, Prof. Dr. Türkan Saylan Tıp Merkezi gibi sağlık merkezleriyle 82 bin 379 vatandaşa hizmet sundu. Ferhatpaşa Sağlık Polikliniği yeni binasına taşınarak hizmet kalitesi artırılırken, Atatürk Mahallesi’nde inşa edilen yeni sağlık kompleksinin çalışmaları da devam ediyor.

Sosyal yardım projelerini güçlendiren Ataşehir Belediyesi, bir yandan bakıma muhtaç vatandaşlar için evde sağlık hizmetleri sağlarken, diğer taraftan da ihtiyaç sahipleri için aşevi kapasitesini artırarak, günlük 1800 sıcak yemek dağıtımını sürdürüyor.

240 BİN BESLENME PAKETİ DAĞITILDI

Ayrıca eğitime destek projesi kapsamında, ilkokul çağındaki çocukların beslenme ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayan Ataşehir Belediyesi, ilçedeki okullara su arıtma cihazları kurarak, çocukların temiz suya ulaşımını kolaylaştırdı. Lise ve üniversite sınavlarına girecek olan öğrencilere, sınavlara hazırlık süreçlerinde ücretsiz destek sağlayan Ataşehir Belediyesi, LGS ve YKS hazırlık kursları ile binlerce öğrencinin yanında oldu.

Dijitalleşmeye önem veren Ataşehir Belediyesi, geleceğin şehir yönetimlerine örnek olacak; “Zabıta360”, “AtaGöz”, “Akıllı Atık Toplama Sistemi” ve “Sanal Asistan” uygulamalarıyla çalışmalarını daha verimli hale getirdi. “Zabıta 360” elektrikli araç üzerine monte edilen yapay zeka ve görüntü işleme teknolojileriyle, “AtaGöz” ise drone ve görüntü işleme teknolojilerini bir araya getiren özelliğiyle; kendilerinden talep edilen verileri hareket ettikleri rotalarda sahadan toplayarak tek merkezde birleştirip anlık raporlar üretiyor.

“Akıllı Atık Toplama Sistemi” sayesinde atık toplama maliyetlerinde ciddi bir azalma sağlanırken, “Sanal Asistan” uygulamasıyla da vatandaşların belediyeyle olan iletişimlerinin hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleşebilmesi sağlanıyor. “Çözüm Ataşehir” mobil aracı ile vatandaşların taleplerine hızla çözüm üretilmesini sağlayan Ataşehir Belediyesi, öte yandan da araç filosunu güçlendirerek, kiralama modeli yerine 62 yeni aracı doğrudan bünyesine kattı.