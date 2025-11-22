Ataşehir’de Çocuk Meclisi kuruluyor

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, çocukların kent yaşamına ilişkin karar süreçlerine doğrudan katılımını sağlamak amacıyla Çocuk Meclisi’ni hayata geçiriyor. Meclis sayesinde 9–15 yaş aralığındaki çocuklar, düzenli toplantılarla taleplerini tespit edecek, çözüm önerileri geliştirecek ve belediyeden gelen yanıtları takip edebilecek.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Ataşehir Belediyesi Başkanlık Binası’nda Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve çok sayıda çocuk bir araya geldi. Bu özel günde, Çocuk Meclisi’nin kurulacağı duyuruldu. Adıgüzel burada yaptığı konuşmada, “Bugünün kentini, bugünün çocuklarıyla kuruyoruz. Söz çocuklarda; sorumluluk bizde” sözleriyle, meclisin belediyenin kalıcı programları arasında yer alacağını vurguladı.

Hak temelli ve kapsayıcı bir modelle hazırlanan meclis, çocukların görüşlerinin gerçek uygulamalara dönüşmesini amaçlayan kalıcı bir mekanizma olarak tasarlandı. Çocukların sesini güçlendiren sistem, Ataşehir’de daha güvenli, daha erişilebilir ve çocuk dostu bir kent vizyonunun önemli bir parçasını oluşturacak.

Çocuk Meclisi; park ve oyun alanları, okul çevresi güvenliği, kültür–sanat, iklim ve afet bilinci, dijital güvenlik ve erişilebilirlik gibi pek çok konuda çocukların deneyim ve önerilerini doğrudan belediye birimlerine iletecek. Bu önerilere belediye tarafından 30 gün içinde yazılı yanıt verilmesi zorunlu olacak. Böylece “Ne istedik? Ne yapıldı” sistemiyle çocuklara karşı şeffaf ve hesap verebilir bir süreç işletilecek.

İki aşamalı model

Platform Aşaması, çocuklara haklar, katılım, güvenli alan, kent okuryazarlığı ve ifade becerileri üzerine atölyeler sunarak güçlenmelerini hedefliyor. Bu aşamayı tamamlayan çocuklar, Meclis aşamasına geçerek tematik çalışma gruplarında aktif görev alacak. Tüm toplantılar çocuk odaklı bir yaklaşımla, güvenli alan ve onam protokollerine uygun şekilde yürütülecek.

Ataşehir Belediyesi, Çocuk Meclisi’ne katılımı yalnızca dijital başvurularla sınırlamayacak; açık çağrının yanı sıra Ataevleri, okullar ve sosyal hizmet birimleri üzerinden yürütülecek yönlendirmelerle daha kapsayıcı bir erişim modeli kurulacak. Bu yöntemle özellikle dezavantajlı çocukların sürece dahil olabilmesi için proaktif bir yaklaşım benimseniyor, böylece her çocuğun katılım fırsatına eşit şekilde ulaşması hedefleniyor.