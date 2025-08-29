Ataşehir’de diş kliniğinde tüp patlaması: 2 yaralı

Ataşehir’de özel bir diş kliniğinde meydana gelen tüp patlamasında 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, bir çalışan panik nedeniyle baygınlık geçirdi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Ataşehir Yenisahra Mahallesi Sütçü Yolu Caddesi üzerinde bulunan özel bir diş kliniğinde henüz bilinmeyen bir nedenle yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve Ataşehir Belediyesi’ne bağlı arama ve kurtarma (ATAK) ekipleri sevk edildi. Patlama nedeniyle klinikte kısa süreli panik yaşanırken, 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı, bir kadın çalışanın da korkudan baygınlık geçirdiği öğrenildi. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılırken, baygınlık geçiren çalışan sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.