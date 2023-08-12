Ataşehir’de iş yeri yangını

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde bir iş yerinde yangın çıktı.





Yangın, saat 19.15’te Ferhatpaşa Mahallesi 49. Sokak’ta bulunan antrepoda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Durumun bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü. Olayla ilgili konuşan Turgay Ekinci "Ben evime gidecektim. Bir baktım ki dumanlar geliyor. Ondan sonra buraya geldim." dedi. Bir başka görgü tanığı Gökhan Koç "Tam mesai bitiş saatiydi. Dumanlar bir anda sardı ortalığı. Komşu olduğu için gittik baktık. Yangın strafor köpüklerinden çıkmış. Asıl sebebini biz de bilmiyoruz. Yan taraflara sıçramaması adına biz de müdahale ettik." dedi.