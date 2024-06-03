Ataşehir’de iş yerinde korkutan yangın

Ataşehir’de ambalaj ve kağıt ürünleri satışı yapan iş yerinin deposunda çıkan yangın korkuttu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.



Yangın, Ataşehir ilçesi Örnek Mahallesi’nde saat 18.50 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ambalaj ve kağıt ürünleri satışı yapan bir iş yerinin deposunda yangın çıktı. Yangın dükkandaki ürünlerin tutuşmasıyla bir anda büyüdü. Çevredeki vatandaşlar yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Yangının daha da büyümemesi için dükkandaki malzemeler boşaltıldı. Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, dükkandaki ürünler kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.