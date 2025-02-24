Ataşehir’de kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı: 1 ağır yaralı

Ataşehir’de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, savrularak direğe çarpıp kaldırıma çıktı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü camdan fırladı. Yaralı sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza 02.00 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi Turgut Özal Bulvarı ve Dereboyu Caddesi kesişimi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Dereboyu Caddesi’nden gelmekte olan 34 VR 9496 plakalı Kerem Kırış idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce yolun ortasındaki refüje çıkıp direğe çarptı. Ardından Turgut Özal Bulvarı üzerindeki kaldırıma çıkarak durabildi.

Kaza sırasında sürücü camdan fırlayarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle belediye ekipleri kazanın gerçekleştiği yerde kumlama çalışmaları yaparak tedbir aldı. Otomobilin çekici yardımıyla kaza mahallinden kaldırılmasıyla ekipler de olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.