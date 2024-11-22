Ataşehir’de kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 yaralı

Ataşehir’de sürücüsünün kontrolünde çıkan otomobil refüje çarptı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, kaza yapan otomobil havadan görüntülendi.

Kaza, Ataşehir’de TEM otoyolu yanyolunda saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yanyolda seyir halinde olan Mercedes marka otomobilin sürücüsü, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı sürücüye olay yerinde müdahale etti. Kaza nedeniyle yolda araç trafiği bir süreliğine duraksadı. Kaza yapan otomobil ise havadan görüntülendi.