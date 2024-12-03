Ataşehir’de kreş sayısı artıyor

Ataşehir Belediyesi, ilçede yaşayan çocuklar için sağladığı gündüz bakımevlerinin sayısını artırıyor. Hafta içi 08.00 ve 17.30 saatleri arasında hizmet veren 4 gündüz bakımevinde, 600 çocuğa kreş imkânı sunan Ataşehir Belediyesi, ailelerden gelen yoğun talebi karşılamak için Ferhatpaşa ve Örnek mahallelerinde yeni çocuk gündüz bakımevleri açacak. Yeni bakımevleri sayesinde, mevcut kapasite 1000 çocuğa ulaşacak.

Yapılan planlamaya göre ilk olarak; Ferhatpaşa Mahallesi’nde bulunan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı içerisine 6 derslikli yeni bir çocuk gündüz bakımevi kurulacak. Bu çocuk gündüz bakımevi; çocuklara özel 300 metrekare hobi bahçesi, sulama sistemi ve kendi elektriğini üretebilen çatısındaki güneş panelleri ile ekolojik bir kreş olarak hizmet verecek.

Çocuklarının kreşlerde eğitim almasını isteyen Ataşehirli ailelerden, yoğun talep geldiğini vurgulayan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, “Ataşehir Belediyesi'nin kreşlerinden 600’e yakın çocuk faydalanıyor, bu sayıyı hızlıca arttırıyor olacağız. Yakın zamanda Ferhatpaşa mahallemizde yeni bir kreşin daha temelini atacağız. Biz, vatandaşa direkt dokunan hizmetleri hiç çekinmeden, bir adım geri atmadan sürdürüyor olacağız. Çünkü bizim önceliğimiz çocuklarımız, bizim önceliğimiz Ataşehir’de yaşayan tüm vatandaşlarımız. Onların sorunlarını çözmek için bütün çalışma arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Önümüzdeki günlerde de bu çabamızı sürdürüyor olacağız” dedi.

Yeni açılacak bakımevlerinin; çocukların güvenli ve sağlıklı bir ortamda yetişmelerine katkı göstereceğini vurgulayan Adıgüzel, “Bu çalışmalarımızla hem ailelerin hem de çocukların hayatı kolaylaşacak. Yeni açılacak bakımevleriyle, daha fazla anne ve baba; çocuklarının emin ellerde olduğunu, iyi beslendiğini, iyi eğitim aldığını, eğlendiğini ve mutlu olduğunu bilerek, iş hayatlarına daha rahat odaklanabilecekler” açıklamasında bulundu.

İBB’NİN ATAŞEHİR’DE 3 ÇOCUK YUVASI BULUNUYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de Ataşehir’de; Barbaros, Esatpaşa ve Kayışdağı mahallelerinde bulunan kreşleriyle birlikte, iki belediyenin sağladığı toplam kapasite 1500’e ulaşacak. Bu sayede, daha fazla çocuğa güvenli, kaliteli ve uygun ücretli çocuk yuvaları sağlamanın yanı sıra annelerin de istihdama katılması desteklenecek.