Ataşehir’de öğrencilere destek

Eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlama amacıyla hareket eden Ataşehir Belediyesi, özellikle gençlerin yeteneklerini keşfetmeleri, kendilerini ifade edebilmeleri ve topluma aktif bireyler olarak katılabilmeleri için çeşitli programlar hayata geçiriyor.

Bu kapsamda; beslenme paketi ve kırtasiye desteklerinden ücretsiz kurslara, kütüphane hizmetlerinden sınavlara hazırlık programlarına kadar geniş bir yelpazede çalışmalar sürdürülüyor. Aynı zamanda gençlerin kültür ve sanatla iç içe bir yaşam sürmeleri için atölyeler, sergiler, konserler ve tiyatro etkinlikleri düzenleniyor.

Öğrencilere yönelik sosyal destek çalışmaları da Ataşehir Belediyesi’nin önemli hizmet başlıklarından biri. İhtiyaç sahibi ilkokul öğrencilerine beslenme paketleri dağıtan Ataşehir Belediyesi önceki eğitim – öğretim döneminde yaklaşık olarak 263 bin beslenme paketini öğrencilere ulaştırdı. Çocukların sağlıklı ve dengeli beslenmeleri amacıyla yaklaşık olarak 1500 çocuğa haftanın beş günü ulaştırılan beslenme paketlerinin içerisinde sandviç, peynir, süt, meyve, kek, helva ve kuruyemiş gibi gıdalar yer alıyor.

Ataşehir Belediyesi tarafından, maddi durumu yetersiz olan ailelerin çocuklarına yönelik çanta, kırtasiye ve çeşitli eğitim materyalleri desteği de sağlanıyor. Hem beslenme paketi hem kırtasiye desteği yeni eğitim - öğretim döneminde de sürdürülecek.

EĞİTİM DESTEĞİ, SOSYAL DESTEK VE YAŞAM ALANLARI

LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrenciler için ise Ata Akademi çatısı altında ücretsiz hazırlık kursları, deneme sınavları, rehberlik hizmetleri ve tercih danışmanlığı hizmeti sunuluyor. Ayrıca, Neşet Ertaş Kültürevi’nde düzenli olarak etüt çalışmaları, kariyer seminerleri ve kişisel gelişim etkinlikleriyle gençler akademik ve sosyal açıdan da destekleniyor.

Ataşehir’in farklı noktalarına yayılan modern kütüphaneler de öğrenciler için sessiz ve güvenli çalışma alanları sunuyor. Ahmet Telli, Rıfat Ilgaz, İnal Aydınoğlu kütüphanelerinde kitap okuma ve ödünç alma hizmeti, ücretsiz internet erişimi, yaratıcı çocuk atölyeleri gibi pek çok olanak sağlanıyor. Yakında açılması planlanan Yüzüncü Yıl Atatürk Müzesi ve Kütüphanesi ise ilçenin kültürel yaşamına yeni bir soluk getirecek.

Bunun yanında, Ata Kafeler ve Ata Teras gibi sosyal tesislerde gençler uygun fiyatlarla kaliteli hizmet alabiliyor; ders çalışabilecekleri konforlu ortamlar bulabiliyor. Açılışına sayılı günler kalan Kent Lokantası ise her yaştan vatandaşa olduğu gibi öğrencilere de ekonomik ve sağlıklı yemek imkânı sağlayacak.

Belediyeye bağlı çocuk ve gençlik merkezleri de çok yönlü hizmetleriyle öne çıkıyor. Yeni Hayat Gençlik Merkezi, toplum genelinde bağımlılık riskinin önlenmesine yönelik faaliyetlerini sürdüren ve gençlerin sosyal, duygusal gelişimlerini destekleyen bir merkez olarak faaliyet gösteriyor. Burada rehberlik, psikolojik danışmanlık, spor ve sanat atölyeleri düzenleniyor. Öte yandan, Duyu Bütünleme Merkezi ve Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi ile özel gereksinimli çocuklar ve ailelerine yönelik bireysel destekler sunuluyor.

Ataşehir Belediyesi’nin sunduğu kültürel ve sanatsal etkinlikler de yıl boyunca çocuklar ve gençlerle buluşuyor. Yaz ve kış aylarında düzenlenen sanat okullarında resim, müzik, tiyatro ve dans gibi branşlarda ücretsiz kurslar veriliyor. Mahallelerde gerçekleştirilen çocuk şenlikleri ve çevre temalı atölyeler sayesinde çocuklar hem eğleniyor hem de çevre bilinci kazanıyor. Ataevleri aracılığıyla ise yıl boyunca sürdürülen eğitim ve etkinlik programları, çocukların hem zihinsel hem sosyal gelişimine katkı sağlıyor.

OKULLARA SU ARITMA CİHAZI VE ÇAMAŞIRHANE DESTEĞİ

Talep edilen devlet okullarına yerleştirilen su arıtma cihazları sayesinde öğrenciler temiz ve sağlıklı içme suyuna kolaylıkla ulaşabiliyor. Ayrıyeten, üniversite öğrencileri için ücretsiz çamaşırhane hizmeti de sunularak, özellikle barınma sıkıntısı yaşayan gençlerin günlük yaşamları kolaylaştırılıyor.