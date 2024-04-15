Ataşehir’de servis aracı ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Ataşehir’de servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle cadde bir süre trafiğe kapandı.



Kaza, Ataşehir Kayışdağı Caddesinde 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kayışdağı Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 YC 4126 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek 06 AG 9696 plakalı servis aracıyla kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi ve servis aracı şoförü hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası otomobilin motor kısmında küçük çaplı yangın çıktı. Çıkan yangın diğer sürücüler tarafından söndürüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araçlar ise çekici yardımıyla kaldırılırken cadde bir süre trafiğe kapandı. Kaza sebebiyle cadde üzerinde park halinde olan 34 DLR 014 plakalı otomobilde hasar aldı.



Orkun Debe, “Okula derse gidiyorduk, arabayı park ettikten sonra bir fren sesi geldi. Kafamızı çevirmemiz ile beraber arabanın takla atması bir oldu. Arabanın içerisindeki 2 arkadaş sıkıntısız çıktı. Kazayı ucuz atlattılar. Hastaneye ambulans ile sevk edildiler” dedi.



