Ataşehir’de Sevim Alan Güzellik Merkezi’ne silahlı saldırı

Ataşehir’de bir güzellik merkezine motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. İş yerine çok sayıda kurşun isabet ederken yaralanan olmadı. Polis, sabah saatlerinde gerçekleşen saldırının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Güncel
  • 22.11.2025 08:33
  • Giriş: 22.11.2025 08:33
  • Güncelleme: 22.11.2025 08:36
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Ataşehir’de Sevim Alan Güzellik Merkezi’ne motosikletli kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 05.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile Sevim Alan Güzellik Merkezi’nin önüne gelen iki şüpheliden biri, belinden çıkardığı tabanca ile iş yerine doğru rastgele ateş etti.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, binanın dört farklı noktasına kurşun isabet ettiği tespit edildi.

Olay yeri inceleme çalışmasının ardından ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

