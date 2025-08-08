Ataşehir’de sinema keyfi

İrem İLYAS

Ataşehir Belediyesi, yaz akşamlarını çocuklar için daha renkli ve eğlenceli hale getiriyor. “Parkta Çocuk Sinema Günleri” kapsamında, eylül sonuna kadar farklı parklarda Coco’dan Yürüyen Şato’ya, Moana 2’den Ters Yüz 2’ye kadar birçok popüler animasyon film açık havada gösteriliyor.

Mahalle parklarında kurulacak açık hava sinema perdeleriyle minikler, sevilen animasyon filmleri büyük bir heyecanla izlerken aileler de keyifli bir yaz hatırasına ortak olacak. Tüm gösterimler ücretsiz ve herkese açık.